Roberta Di Mario 'firma' uno spot

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - La pianista e compositrice Roberta Di Mario 'firma' il nuovo spot di Tiscali con 'Valzer in A Minor', brano che anticipa l'uscita del concept album 'Disarm' (Warner Music Italy), previsto in autunno. La regia è dell'inglese Howard Greenhalgh, autore di video musicali e campagne pubblicitarie, che ha lavorato con artisti come Muse, George Michael e Pet Shop Boys.

Roberta Di Mario, diplomata con il massimo dei voti e menzione d'onore al Conservatorio di Parma, viene definita artista post/neo classica. Ha debuttato nel 2011 con l'album 'Tra il tempo e la distanza', seguito tre anni dopo la 'Lo stato delle cose'. Del 2017 è invece 'Illegacy', dieci tracce che raccontano il suo modo di percepire la musica, in tutti i suoi universi sonori e visivi.