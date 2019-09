Anziano muore travolto da un tir

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Un uomo di 88 anni, Pierino Vitali, è morto nel pomeriggio dopo essere stato investito da un mezzo pesante sulla Fondovalle Savena, a Pian di Macina di Pianoro, nel Bolognese. L'anziano, residente in zona, stava tornando a casa dopo avere lavorato in un vicino orto: la strada che faceva tutti i giorni. Sul ciglio della Fondovalle è stato travolto da un tir che, a quanto pare, poco prima aveva già fatto una brusca sbandata, urtando un palo della segnaletica. Alla guida c'era un camionista di origine belga che, dai primi accertamenti, sarebbe risultato negativo all'alcoltest. Non è escluso che un colpo di sonno o una distrazione possano essere all'origine della sbandata che ha provocato l'incidente.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.