55 anni per Pelè delfina 'nonna' Europa

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Festa di compleanno, al parco acquatico Oltremare di Riccione, nel Riminese, per 'Pelè', la delfina più longeva d'Europa. La tursiope - da tempo 'cittadina' onoraria riccionese - ha compiuto 55 anni, celebrati con una torta a tre piani decorata con sardine, aringhe e una corona dorata. Texana d'origine, 200 chili di peso, è arrivata all'allora 'Delphinarium' di Riccione nel 1972 ed è stata battezzata 'Pelé' per la sua abilità nel giocare con la palla e nell'agguantare il pesce al volo. Dal 2004 Oltremare è la sua casa. "Ho la fortuna di essere accanto a Pelé da 30 anni - racconta Barbara Marchiori, capo addestratrice del parco riccionese -: è una delfina eccezionale, è l'equilibrio del gruppo, la più anziana ma piena di energia. Per tutta la famiglia di delfini 'Pelé' è un punto di riferimento, la colonna portante del gruppo. Siamo onorati di poterle stare accanto tutti i giorni e ogni volta imparare da lei qualcosa di nuovo".