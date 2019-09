Mattarella, pericoli tornano con egoismi

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "La storia, anche quella dolorosa, ci è maestra. Il male che abbiamo conosciuto non può dirsi mai sconfitto per sempre. I pericoli riaffiorano quando la responsabilità si attenua e gli egoismi avanzano. Anche per questo la memoria di Marzabotto e di Monte Sole va custodita, come è stato fatto negli anni dalle comunità più ferite: al tempo stesso va trasmessa ai più giovani, in modo che i valori di pace e di libertà si rafforzino sempre più come patrimonio comune e come base fondamentale della nostra vita sociale". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando la strage nazifascista di Marzabotto avvenuta 75 anni fa in Emilia.