Bologna: Bigon, ragazzi vanno protetti

(ANSA) - UDINE, 29 SET - In sala stampa a Udine, per il Bologna si presenta il ds, Riccardo Bigon, "per dare protezione alla squadra e allo staff". "C'è delusione per il risultato, per non essere riusciti a ribaltare la gara - ha affermato Bigon. - Non ho visto una squadra poco brillante, anzi faceva la partita, controllava la gara e metteva in difficoltà l'Udinese che ci teneva a vincere. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica a trovare il guizzo vincente in una partita diventata sporca". Bigon non si è appigliato al mancato secondo giallo a Samir sebbene sia "difficile capire perché non è stato ammonito".

"Cerchiamo di comprendere cosa fare per ripartire dalla prossima partita - ha aggiunto spiegando di non aver ancora sentito Mihajlovic - ma guai a chi tocca questi ragazzi e questo staff che in una stagione particolare stanno facendo molto bene, pensano sempre a proporre e a fare calcio. Diamo massima protezione a questo gruppo per l'abnegazione, il lavoro e la serietà che ci mette".