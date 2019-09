Ghirelli, boom di abbonati in Serie C

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Boom di pubblico quest'anno nel campionato di calcio di Serie C. I primi dati , diffusi oggi dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, dicono che per la stagione in corso sono stati sottoscritti 107.107 abbonamenti.

La squadra maggiormente premiata dalle preferenze dei suoi tifosi è la Ternana, che ha rilasciato ben 12mila tessere, seguita dal Cesena con 8.715 e dal Bari con 7.806. Dati destinati a crescere perchè alcuni club non hanno ancora chiuso le loro campagne abbonamenti. "La crescita che si registra rende orgogliosa la Lega Pro - dice Ghirelli - È frutto di una serie di fattori: oltre al lavoro dei club, alle iniziative dedicate ai tifosi, agli interventi sugli impianti; altro elemento da considerare è la crescita tecnica del campionato". Quello di Serie C, secondo Ghirelli "è sempre più il campionato delle famiglie ed è dedicato a loro. Negli stadi dei nostri club in cui sono stato, ho visto le generazioni: dal giovane al tifoso con i capelli bianchi".