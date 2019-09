Bologna, Ps scova 'centrale' della droga

Una casa trasformata in 'centrale' della droga è stata scoperta ieri da personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna. Gli agenti hanno fatto irruzione all'interno di una abitazione nel capoluogo e hanno arrestato tre cittadini albanesi trovati in possesso di 50 chili di marijuana, 500 grammi di cocaina, due chili di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 11mila euro in contanti. La droga, riferisce la Questura, era destinata a rifornire il mercato cittadino dopo il periodo estivo.