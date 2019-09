Cambio comandante a brigata 'Friuli'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Si è svolta oggi alla caserma Mameli di Bologna la cerimonia di avvicendamento al comando della brigata aeromobile "Friuli", tra il generale di brigata Salvatore Annigliato, cedente, e il generale di brigata Stefano Lagorio, subentrante, alla presenza del comandante della divisione Vittorio Veneto, generale di divisione Carlo Lamanna, dei gonfaloni e dei labari delle associazioni combattentistiche e d'Arma e delle massime autorità civili e militari di Bologna.

Il generale Lamanna, nel suo intervento di saluto, si è congratulato con il generale Annigliato e ha sottolineato come la brigata aeromobile sia ormai una risorsa sia per la tecnologia dei sistemi d'arma in dotazione, sia per la professionalità del personale. Il generale Annigliato lascia il comando dell'unità dopo oltre due anni e andrà a ricoprire un nuovo incarico allo Stato Maggiore dell'Esercito.