'Boom' Salone camper, +13% visitatori

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - 'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per il Salone del camper: i visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno. L'evento è stato vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio tracciato alla chiusura della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori ha infranto tutti i record precedenti.

Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con un +20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e circa l'85% dei veicoli Made in Italy destinati all'esportazione, il Salone parmense ha risposto in modo positivo.