Uccisa a bastonate, Pg chiede l'ergastolo per il marito

Il sostituto procuratore generale di Bologna, Gianluca Chiapponi, ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Matteo Cagnoni, condannato in primo grado per l'omicidio avvenuto il 16 settembre 2016 della moglie Giulia Ballestri, 39 anni, uccisa a bastonate in una villa di famiglia da tempo disabitata, a Ravenna. Il processo al dermatologo è cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta dal giudice Orazio Pescatore. Dopo la requisitoria del pg Chiapponi hanno parlato gli avvocati di parte civile che rappresentano alcune associazioni di donne, mentre domani toccherà al legale che assiste la famiglia Ballestri, l'avvocato Giovanni Scudellari, e alla difesa di Cagnoni, rappresentata dall'avvocato Gabriele Bordoni.

Poi nel pomeriggio, se non verrà ammessa la perizia psichiatrica chiesta dal legale del dermatologo, è prevista la sentenza.