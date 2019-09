Poster film Fellini su pannelli al mare

I pannelli frangivento che a fine stagione estiva, i bagnini riminesi innalzano sull'arenile - dove restano durante i mesi invernali - saranno coperti con manifesti ispirati ai film di Fellini, di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita. Saranno posizionati ogni 200-300 metri: le modalità precise saranno definite in una ordinanza che sarà pubblicata a giorni.

"In queste settimane - osserva in una nota l'assessore comunale all'Ambiente, Anna Montini - abbiamo incontrato i rappresentanti degli operatori balneari della zona nord e della zona sud per condividere una strategia operativa per valorizzare i pannelli frangivento che saranno posizionati al posto di lamiere e cancelli per proteggere sia gli stabilimenti sia le strade dalla sabbia portata dal vento. Il mare d'inverno aggiunge - non può che far pensare a Federico Fellini: per questo gli accessi in spiaggia saranno caratterizzati da manifesti ispirati ai film e alle suggestioni del regista di cui ci apprestiamo a celebrare il centenario".