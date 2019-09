Folgorato in centrale Caorso, è grave

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio all'interno del sito nucleare di Caorso. Un operaio di 31 anni è stato folgorato da una scarica elettrica, pare mentre stava manovrando alcuni quadri all'interno di un edificio ausiliario della centrale. Subito dopo è divampato anche un incendio che è stato domato grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco di Piacenza. I pompieri sono intervenuti anche con una squadra Nbcr, ma non si sono registrate problematiche di radioattività. L'operaio è stato rianimato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pavia, in gravi condizioni, a bordo dell'eliambulanza del 118. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola per gli accertamenti. "Sono ora in corso i primi accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire la dinamica dei fatti" si legge in una nota di Sogin, che ha in gestione il decommissioning del sito nucleare piacentino.