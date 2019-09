Boom turismo Bologna, +46% dal 2013

Più 46% di turisti e più 44% di presenze. E ancora +51% di arrivi stranieri e oltre 10mila posti di lavoro creati. È il bilancio di cinque anni di promozione turistica - dal 2013 al 2018 - a Bologna. "Numeri che hanno dato una nuova vita alla città", rivendica Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio: "Il modello Bologna ormai viene copiato ovunque e il merito è di chi ci ha creduto, in modo anche visionario".

I numeri sono stati diffusi da Bologna Welcome, l'agenzia che ha il compito di promuovere la città sui mercati nazionali e internazionali, e raccontano di una crescita impetuosa non solo nel capoluogo, ma nell'intera area metropolitana. In cinque anni, sono aumentati in particolare gli stranieri, oltre 717mila nel solo 2018. Le principali nazioni di provenienza sono il Regno Unito, gli Usa (rispettivamente +100 e +57%), l'Australia, ma anche Germania, Russia e Cina.