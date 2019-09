Bologna, centro cultura con cimeli unici

Apre i battenti a Cadriano di Granarolo, a dieci minuti dal centro di Bologna, un'associazione culturale - 'Area Fuori Tema' - realizzata esclusivamente con pezzi unici di recupero che hanno fatto la storia della musica: dalla batteria Ludwig dei Beatles agli amplificatori degli Oasis. In una zona industriale un ex magazzino, Aramini Strumenti Musicali, si riqualifica divenendo un luogo polivalente dedicato alla cultura e alle arti: già in programma nei prossimi due mesi laboratori musicali e teatrali, masterclass, corsi di formazione e tanto altro. Tra i musicisti che saranno impegnati nelle masterclass: Federico Poggipolini (tour Ligabue), Max Cottafavi (Ligabue), Vince Pastano (Vasco Rossi), Beatrice Antolini (Vasco Rossi), Elio Rivagli (Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia), Lorenzo Poli (Renato Zero), Leo Di Angilla (Jovanotti), Davide Ragazzoni (Angelo Branduardi), Gabriele Palazzi (Fabio Concato).