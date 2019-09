Strafico, a Bologna corsa enogastronomica

Il 4 ottobre torna a Fico Eataly World "Strafico": la corsa enogastronomica rivolta a tutti che si svolge nel giorno di San Petronio, patrono di Bologna. La camminata non competitiva si snoderà per cinque chilometri intorno al perimetro del parco enogastronomico tra i campi, i frutteti e le stalle, e sarà suddivisa in cinque tappe: ogni chilometro una tappa, ogni tappa uno spuntino con finger food tipici di tutte le parti d'Italia, e un calice di vino, firmati Fontanafredda. Le iscrizioni sono aperte e la partenza è fissata alle 11 del 4 ottobre, nel vigneto di Fico. Lo scorso anno la prima edizione ha visto la partecipazione di oltre mille iscritti.