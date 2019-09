Morì dopo investimento,condannato pedone

(ANSA) - FERRARA, 23 SET - Il giovane motociclista, Nicola Coltelli, 17 anni, morì sulla sua moto mentre viaggiava su via Vallelunga a Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara di sera, col buio, investendo un giovane che camminava sul ciglio delle strada. Quel giovane, 23 anni, originario del Gambia, è stato condannato dal giudice Alessandra Martinelli, alle pena di un anno e 8 mesi per omicidio colposo, per aver causato la morte di Nicola con la colpa di aver camminato nel senso di marcia della moto, e non nella parte opposta, come prevede il codice della strada.

Il ragazzo, la sera del 18 dicembre 2015, stava camminando verso la struttura per migranti in cui era ospitato. La difesa ha già annunciato ricorso in appello. Il ragazzo a bordo della moto si trovò davanti, al buio, il giovane che camminava assieme ad una amico sul ciglio della strada. Lo investì cadendo contro il guard-rail, morendo sul colpo. Il giudice ha anche assegnato come risarcimento, una provvisionale di 100mila euro per ciascuno dei genitori.