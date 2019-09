Tifosi Bologna invitano Lazio a un pellegrinaggio per Sinisa

I tifosi del Bologna sono pronti a tornare in pellegrinaggio al Santuario di San Luca e questa volta invitano anche i colleghi della Lazio: sempre nel nome di Sinisa Mihajlovic. Il 21 luglio scorso, i supporter rossoblù salirono al Santuario mariano, per pregare per il proprio allenatore, che all'Ospedale Sant'Orsola lotta contro la leucemia, e per tutti i malati. Furono più di un migliaio le persone che si incamminarono sotto i portici che, dal 'Meloncello', a due passi dallo stadio Dall'Ara, salgono al Santuario e tra loro c'era pure la moglie di Sinisa, Arianna.

Il 6 ottobre andrà in scena un secondo pellegrinaggio e per l'occasione i tifosi rossoblù hanno invitato anche quella della Lazio, quel giorno avversaria in campionato e club del quale Mihajlovic ha scritto pagine di storia tra il 1998 e il 2004, da calciatore.