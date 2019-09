In Emilia-Romagna si vota il 26 gennaio

Saranno domenica 26 gennaio le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Lo ha annunciato la Regione, dopo che il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato Giuseppe Colonna, presidente della Corte d'Appello di Bologna.

Il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta di Bonaccini.

La proposta muove dalla cornice legislativa, che prevedeva il voto fra l'ultima domenica d'ottobre e l'ultima di gennaio e dalla necessità di consentire di approvare la legge di bilancio, scongiurando l'esercizio provvisorio che avrebbe limitato l'operatività della Regione. Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali sarà emanato prossimamente, così come previsto dalle norme.