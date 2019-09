Allarme bomba, chiamate da disoccupato

I carabinieri di Carpi (Modena) hanno identificato e denunciato per procurato allarme un uomo che intorno alle 9.30 ha telefonato ai carabinieri e ad alcune testate giornalistiche preannunciando la presenza di una bomba negli uffici comunali di Cavezzo. Si tratta di un 55enne, originario della zona, che ha subito ammesso, fanno sapere i militari, di aver fatto le telefonate e collocato un pacco all'esterno degli uffici comunali per richiamare l'attenzione, visto che da dicembre scorso non aveva più un lavoro. Nel municipio, evacuato, sono intervenute le pattuglie dell'arma con il supporto del nucleo cinofili e nucleo artificieri del comando provinciale di Bologna, appurando l'insussistenza della minaccia.