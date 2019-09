25 anni per i Tre allegri ragazzi morti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - I Tre allegri ragazzi morti, band di culto della scena indie-rock italiana, festeggiano i 25 anni di attività e per farlo hanno scelto l'Estragon di Bologna.

L'appuntamento con i fan è fissato per il 31 ottobre, per una festa-concerto dal titolo 'Halloween d'argento'.

La band, partita da Pordenone 25 anni fa e guidata da Davide Toffolo, festeggerà un quarto di secolo di musica e avventure: più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e un'etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti. Alla festa parteciperanno ospiti speciali, la scaletta del concerto verrà decisa dai fan.

Bologna è stata scelta perché è la città dei fumetti e del punk rock ed è stata lo scenario della serie 'Mondo Naïf', che prese il nome dalla prima autoproduzione del gruppo friulano nel 1994.