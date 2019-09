Incendio in magazzino Rimini, 5 evacuati

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Incendio in mattinata, intorno alle 9, in un magazzino in via Maria Giudice nella zona artigianale di Rimini. Sul posto - riportano i media locali - sono intervenute diverse squadre dei Vigili dei Fuoco che hanno evacuato le persone occupanti l'appartamento soprastante l'immobile: 3 adulti e 2 bambini piccoli.

I pompieri hanno affrontato le fiamme con acqua e liquido schiumogeno a causa della presenza nel locale di rifiuti speciali e bombole di Gpl. Sul posto anche agenti della Polizia di Stato e, al fine di accertare le cause dell'incendio, anche uomini del Niat-Nucleo Investigativo Anticendio Territoriale) della Direzione regionale dei Vigili del fuoco dell'Emilia Romagna.