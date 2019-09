Furgone si ribalta su A14, ferito 63enne

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Incidente sul tratto cesenate dell'autostrada A14, all'altezza del chilometro 106 in direzione nord. Intorno alle 9 un 63enne al volante di un furgone è uscito di strada, ribaltandosi e finendo in un piccolo fossato.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno liberato il guidatore dalle lamiere poi preso in consegna dai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza e l'elicottero giunto da Ravenna. Il 63enne è stato condotto all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità.