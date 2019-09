Cinema: 'Bff' premia Piovani e Cerami

(ANSA) - RIMINI, 21 SET - Sono 22 i film documentari di registi italiani e internazionali in concorso alla 37/a edizione del Bellaria Film Festival (26-29 settembre), che si focalizzeranno quest'anno sui temi dell'articolo 9 della Costituzione Italiana. Presidente di giuria, Moni Ovadia.

Diretto per il secondo anno dal produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino, il Bff prevede anche un Premio alla carriera a Vincenzo Cerami e il premio 'Una vita da film' (riconoscimento dedicato ai grandi autori di musiche per il cinema, assegnato lo scorso anno a Luis Bacalov) a Nicola Piovani, che il 26 suonerà dal vivo al Palacongressi le sue più celebri composizioni per il grande schermo.

Il Premio alla Carriera, assegnato nella scorsa edizione aLina Wertmuller, sarà quest'anno un omaggio allo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo scomparso nel 2013, candidato agli Oscar per la sceneggiatura di 'La vita è bella' di Roberto Benigni, che ricorderà Cerami con un videomessaggio realizzato in esclusiva per il Festival.