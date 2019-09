Vettel, passo avanti con nuovo pacchetto

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Credo che col pacchetto di novità portato qui a Singapore abbiamo fatto un buon passo avanti.

Tutto ha funzionato". Lo ha detto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel al termine di venerdì di prove libere sul circuito asiatico, che ha chiuso col terzo tempo assoluto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. "Certo la Mercedes oggi è stata parecchio più veloce di tutti. Dovremo progredire domani per provare a stargli dietro", ha aggiunto il tedesco. Guardando alle qualifiche di domani, Vettel si è detto ottimista: "Credo che domani dovremmo essere più vicini, magari molto vicini in modo da giocarcela poi in gara".