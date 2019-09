Torna TTG Rimini, turismo sempre più 'green'

Turismo con vocazione sempre più 'verde', vacanze all'insegna dello star bene, del movimento, della scoperta e dell'attività fisica, ma anche ricerca di mete capaci di offrire esperienze enogastronomiche uniche, di qualità, espressione di Made in Italy genuino. Tutto ciò in un contesto in cui nuove tecnologie e intelligenza artificiale pongono opportunità e sfide senza pari. È la fotografia del business turistico che si appresta a tratteggiare la prossima edizione di TTG Travel Experience in programma dal 9 all'11 ottobre alla Fiera di Rimini in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, organizzati da Italian Exhibition Group (Ieg).

Giunta alla 56/a edizione, TTG Travel Experience prevede un'area espositiva suddivisa in tre macro aree (Italia, Global Village e The World). Cresce nella presenza delle destinazioni europee in vetrina e propone un'ampia e ormai radicata rappresentanza dei Paesi delle Americhe e dell'Asia. Conferma l'African Village.