Motogp, Marquez domina prime libere

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Prime libere senza storia sul circuito spagnolo dove domenica si correrà il gran premio di Aragona di Motogp. Il campione del mondo in carica, lo spagnolo Marc Marquez, ha infatti segnato tempi stellari, staccando nettamente tutti i rivali. Ha fatto il miglior giro in 1:46.869, e solo Maverick Vinales, della Yamaha, è riuscito a tenergli testa, seppur con un ritardo di 1"617. Per tutti gli altri piloti, a cominciare da Fabio Quartararo, in sella a una Yamaha Petronas, i distacchi sono stati enormi, cioè di oltre 2 secondi. Quarto tempo per Andrea Dovizioso (Ducati), settimo Danilo Petrucci (Ducati), nono Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Fuori dai primi dieci Valentino Rossi (Yamaha), che segna addirittura il 17mo tempo.