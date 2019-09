Memorial Pantani, anche Bernal e Nibali

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - Ci sarà anche il vincitore del Tour 2019, il colombiano Egan Bernal, tra i 172 partecipanti al Memorial Marco Pantani - Gran Premio Sidermec che si correrà domani con partenza da Castrocaro e Terra del Sole e arrivo a Cesenatico. Lo scalatore della Ineos non sarà l'unico big della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia. Al via ci saranno anche il campione d'Italia in carica Davide Formolo, uno degli uomini di riferimento della nazionale italiana insieme a Davide Cimolai, Kristian Sbaragli e Fabio Felline. Attesi protagonisti sulle strade della classica romagnola saranno anche il vincitore dell'ultimo Giro delle Fiandre, Alberto Bettiol, Vincenzo Nibali che guiderà la Barhain Merida di cui fa parte anche Sonny Colbrelli, vincitore a Cesenatico nel 2014, Giovanni Visconti e Simone Velasco, oltre al kazako Alexey Lutsenko, al campione nazionale francese Warren Barguil e a Diego Ulissi.