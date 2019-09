A Velasco Sigillum Magnum ateneo Bologna

Il Sigillum Magnum dell'Università di Bologna per Julio Velasco, allenatore di pallavolo e manager sportivo già alla guida delle nazionale di volley maschile e femminile. L'onorificenza verrà consegnata al tecnico argentino dal rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini, il prossimo 8 ottobre nell'Aula Magna di Santa Lucia dove terrà una Lectio Magistralis.

"Grande professionista e manager sportivo - si legge in una nota dell'ateneo emiliano - Velasco è da sempre impegnato nel trasmettere competenze strategiche legate alla gestione dei gruppi e non solo. La sua esperienza ricorda come, in uno scenario sempre più complesso e caratterizzato dal cambiamento continuo, non sia più sufficiente possedere conoscenze tecniche e specifiche: per questo - viene osservato - è sempre più importante completare il proprio percorso formativo integrandolo con lo sviluppo di competenze trasversali".