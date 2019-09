Italia Viva, primo appuntamento a Ferrara

In Emilia-Romagna il primo appuntamento nazionale di Italia Viva, il movimento di Matteo Renzi, dopo lo strappo col Pd. L'appuntamento, riporta il Corriere di Bologna, è fissato per lunedì pomeriggio a Ferrara, per un incontro pubblico in cui interverranno i parlamentari Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e Luigi Marattin. Al momento non è prevista in agenda la presenza di Matteo Renzi ma i programmi dell'ex premier potrebbero subire modifiche last minute.