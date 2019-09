Red Ronnie sui social col 'Barone Rosso'

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Torna lunedì 23 settembre il Barone Rosso di Red Ronnie: tre ore in diretta dove si esibiranno e racconteranno molti ospiti, da quelli famosi agli artisti e gruppi della nuova era. Nella prima puntata Morgan e Leon Hendrix, fratello del più grande chitarrista di tutti i tempi, Jimi Hendrix.

Il Barone Rosso sarà trasmesso in diretta su tutte le piattaforme social (Facebook, YouTube, Periscope, Twich, Instagram), su roxybar.tv e in homepage su optimagazine.com.

Lunedì sarà anche annunciata l'apertura di Red Ronnie TV, canale in abbonamento sulla piattaforma Teyuto. Conterrà in esclusiva programmi dall'archivio, dirette speciali (come Let's Spend Tonight Together), programmi dove Red racconterà la musica usando i vinili, anteprime di interviste e versioni integrali di reportage che saranno resi pubblici solo in forma ridotta.