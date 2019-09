Trovato anziano scomparso nel Bolognese

È stato ritrovato nella notte un uomo di 78 anni che era scomparso ieri mattina dalla sua abitazione a Vergato, Appennino bolognese. Era uscito verso le 11 per raggiungere un orto, lasciando a casa il cellulare, e nel tardo pomeriggio il figlio, non vedendolo rientrare, ha avvertito i carabinieri che hanno fatto partire le ricerche. È intervenuta la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico dellla stazione Rocca di Badolo, con un medico, oltre ai Vigili del Fuoco con una squadra Saf (Soccorso Alpino Fluviale) e al 118. Alle ricerche ha partecipato anche il figlio del pensionato, che conoscendo bene le zone frequentate dal padre è riuscito a individuarlo poco prima della mezzanotte sul greto del fiume Reno, seduto e con le gambe nell'acqua. L'anziano, che soffre di qualche problema neurologico, stava bene a parte una lieve ipotermia ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Vergato.