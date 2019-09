Sostenibilità e riciclo, priorità Unesco

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Sostenibilità e riciclo per evitare gli sprechi: sono le parole d'ordine della 'Dichiarazione di Parma', che punta a essere punto di riferimento globale per le future politiche di sostenibilità, messa a punto dagli esperti che si sono riuniti la settimana scorsa a Parma per il quarto Forum mondiale Unesco su cultura e cibo.

Esito e punto nevralgico della due giorni, il documento è stato sottoscritto da tutti i partecipanti al Forum e detta le linee di comportamento per il futuro dell'alimentazione: sostenibilità, riciclo, educazione. Obiettivi raggiungibili attraverso l'applicazione di una serie di buone pratiche. Tra queste una migliore integrazione di cultura e politiche di sviluppo sostenibile, la promozione della cooperazione trasversale nei settori della cultura, dell'istruzione e della scienza, il rafforzamento del legame tra cultura, cibo ed educazione.