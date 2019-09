F1: Binotto, ok vittorie ma sono passato

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Arriviamo da due vittorie di fila che hanno fatto bene a tutto il team e ai nostri tifosi. Tuttavia, questi successi sono già il passato e da giorni la mente di ciascuno di noi è concentrata su Singapore". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in vista della 12/a prova del mondiale di F1. "Il tracciato - dice Binotto - è completamente diverso da quello delle due gare precedenti e presenta caratteristiche non proprio confacenti alla nostra vettura. Porteremo alcune componenti nuove per continuare nell'intento di recuperare il gap dai nostri avversari su circuiti che presentano curve lente; inoltre ritroveremo le mescole più morbide di Pirelli, le Hypersoft, che abbiamo avuto a disposizione per l'ultima volta nel GP del Canada. Per sua natura il circuito di Singapore, che sia Sebastian che Charles amano - conclude Binotto - si presta a risultati imprevedibili come ogni volta che si gareggia sfiorando i muretti, per cui ci aspettiamo un fine settimana complesso, ma anche divertente".