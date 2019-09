A Imola murales di Kobra celebra Senna

Lo street artist brasiliano Eduardo Kobra, famoso per i murales colorati che animano paesaggi urbani nel mondo e per il suo attivismo su temi come la guerra e il cambiamento climatico, ha iniziato a dipingere la facciata del Maicc, Museo Multimediale Autodromo di Imola Checco Costa, su cui sta realizzando un'opera dedicata ad Ayrton Senna. Dopo San Paolo e Rio De Janeiro, Kobra presenta così la sua terza opera nel mondo che celebra il pilota connazionale. Al termine dei lavori il murales rimarrà per sempre sulla facciata del Museo Multimediale, che fino al 30 novembre ospita la mostra 'Ayrton Magico, l'anima oltre i limiti'.

A portare Kobra a Imola è stato il RestArt Urban Festival, festival di rigenerazione urbana dedicato a street art e urban culture, in programma all'Autodromo lo scorso weekend. L'edizione 2019 si è conclusa proprio con l'avvio dei lavori dell'artista brasiliano che, accompagnato dal curatore di 'Ayrton Magico' Matteo Brusa, ha visitato la mostra dedicata a Senna.