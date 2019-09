In E-R ristorazione stellata da 100 mln

La ristorazione stellata in Emilia-Romagna vale complessivamente quasi 100 milioni di euro.

La cifra si riferisce al 2018 ed emerge da un'inedita indagine commissionata da Guide Michelin sul territorio regionale, dove sono presenti 22 ristoranti stellati Michelin (uno a 3 stelle, due a 2 stelle e 19 a 1 stella) e 32 'Bib Gourmand' (ovvero i ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo). Dei 98 milioni di euro generati, solo il 42% è fatturato diretto per i ristoranti, mentre il 58%, pari a 57 milioni, rappresenta l'indotto distribuito a beneficio del territorio tra servizi, commercio e ospitalità.

Per quanto riguarda i ristoranti stellati, la quota di clientela internazionale è pari al 37%: in testa i francesi (21,9%), quindi Regno Unito, Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Giappone.