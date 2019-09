Bologna, 26 multe per guida con telefono

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Automobilisti alla guida distratti dall'uso del telefono cellulare. In tutto sono stati 26 quelli multati dalla Polizia stradale di Bologna che, nel fine settimana, ha pianificato controlli sulla rete stradale e autostradale di tutta la provincia impiegando 120 pattuglie.

Nove patenti sono state ritirate, a otto uomini ed una donna, perché scoperti al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Gli agenti hanno multato 17 persone per il mancato rispetto dei limiti di velocità e altre 17 per guida senza indossare le cinture di sicurezza. Una decina di veicoli sono stati sospesi dalla circolazione perché non sottoposti alla revisione.