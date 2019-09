'Un velodromo nel circuito di Misano'

La Regione Emilia-Romagna annuncia di essere pronta a investire 10 milioni di euro per la realizzazione a Misano Adriatico di un moderno velodromo coperto, una struttura di livello internazionale per le gare ciclistiche. Ne ha parlato il governatore Stefano Bonaccini, nel Comune del Riminese per il Gp della Riviera di Rimini e di San Marino di motociclismo. Lo stanziamento verrebbe inserito nella prossima programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione, complementare a quella nuova pluriennale dei fondi europei. Il velodromo potrebbe nascere proprio all'interno del circuito. "Questo nuovo impianto sarebbe una grossa opportunità soprattutto per il ciclismo giovanile", ha detto Davide Cassani, ct della nazionale di ciclismo e presidente Apt servizi regionale.