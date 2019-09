Picchiati da banda ragazzini, 5 denunce

Due fratelli minorenni sono stati circondati e aggrediti la scorsa notte da una banda di giovanissimi in via Garibaldi a Rimini. Sono stati colpiti con schiaffi e pugni e al ragazzo è stata strappata una collanina d'oro che aveva al collo.

E' stato dato l'allarme alla Polizia e gli agenti delle Voltanti hanno identificato cinque giovani, tra i 13 e i 17 anni: sono stati denunciati per lesioni e rapina. Le vittime hanno avuto prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire agli altri componenti del gruppo.