San Marino: FP4 a Marquez,poi tre Yamaha

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Con il tempo di 1'33"265 Marc Marquez è stato il più veloce nella quarta sessione delle libere sul circuito di Misano, classe MotoGp. Dietro il pilota Honda - incappato in una scivolata senza conseguenze - tre Yamaha: nell'ordine quelle di Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Quinto tempo per Alex Rins con la Suzuki, sesto per Valentino Rossi (yamaha). Ducati ufficiali ottava con Andrea Adovizioso e decima con Danilo Petrucci.