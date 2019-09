Maestro di ballo indagato per molestie

Un'indagine per violenza sessuale è stata aperta dalla Procura di Modena su un maestro di ballo, accusato di aver molestato un allievo minorenne: nei confronti dell'insegnante è stata emessa una misura interdittiva, che gli impedisce di insegnare ai ragazzini. Lo riporta il Resto del Carlino e la notizia trova conferme in ambienti investigativi.

L'episodio, su cui indagano i carabinieri, si sarebbe verificato a luglio. L'adolescente e il maestro si dovevano vedere per parlare della danza e l'uomo ha aspettato il ragazzo davanti a scuola e poi gli ha proposto di brindare. Il giovane avrebbe bevuto diversi drink, rimanendo stordito. A quel punto ci sarebbero state le molestie e il minore è fuggito: è stato ritrovato in un parco, in stato confusionale tanto da finire in ospedale. Inizialmente la presunta vittima non ha parlato con nessuno, poi si è sfogato con gli amici che lo hanno convinto a raccontarlo ai genitori: da qui la denuncia alle forze dell'ordine che hanno acquisito riscontri.