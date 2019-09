Al via nuovo corso 'Ds', c'è Cassano

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Verrà inaugurato lunedì 16 settembre, nell'aula magna di Coverciano, il nuovo corso per 'Direttore Sportivo'. Il programma didattico di 144 ore sarà specifico per formare la figura del Ds e si proporrà "di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere per conto delle società sportive professionistiche attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici, e la conduzione di trattative con altre società sportive". Il corso, che si terrà interamente nelle aule del Centro Tecnico Federale, vedrà la presenza di molti nomi noti del calcio italiano come Antonio Cassano, Sergio Pellissier e Alessandro Lucarelli, ma anche Elisabet Spina, la prima donna ad abilitarsi con il massimo dei voti come allenatrice professionista Uefa A.