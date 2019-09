F1: Rossi elogia Leclerc, un pilota vero

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "È un fenomeno, un pilota vero. Si vede dai risultati che ha fatto: ha vinto la Gp3, poi la Gp2 e poi è arrivato in F1 con una macchina da metà classifica ed è andato subito fortissimo. Sta facendo paura". Valentino Rossi, intervistato da SkySport, ha elogiato il giovane ferrarista, vincitore dell'ultima gara di F1. "Ci sono tanti altri piloti forti, come Norris e Verstappen - ha aggiunto Rossi - A Monza per Leclerc è stato un weekend indimenticabile". Rossi ha parlato anche degli sviluppi provati sulla Yamaha durante i test a Misano, dove la MotoGp corre domenica: il doppio scarico e il forcellone in carbonio. "Il primo addolcisce l'erogazione, mentre con il forcellone la moto diventa più precisa. Sono tutte cose da provare, finalmente: negli ultimi anni non succedeva".