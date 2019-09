Fmav è in mostra al Festivalfilosofia

(ANSA) - MODENA, 10 SET - La Fondazione Modena Arti Visive rinsalda la collaborazione con il Festivalfilosofia proponendo tre mostre realizzate ad hoc sul tema dell'edizione 2019, 'Persona', in programma dal 13 settembre al 17 novembre: 'R-Nord', progetto del fotografo modenese Tommaso Mori sull'omonimo quartiere della sua città; 'Solo', una sequenza di 28 ritratti di Luisa Menazzi Moretti; 'Where are we now?', progetto multidisciplinare di Vittorio Guida.

Inoltre, solo per i tre giorni del Festival (13-15 settembre), sono previste altre due iniziative sul tema 'Persona': 'Cantiere permanente. La messa in scena del sé. Dalle collezioni FMAV', che raccoglie foto, disegni, video - dalla prima metà del Novecento ad oggi - di una settantina di autori, e 'I wanna dance with somebody', ironica iniziativa che consentirà al pubblico di posare per un ritratto in pieno stile Fiorucci anni Ottanta. Quest'ultimo evento è collegato alla mostra 'Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci', che si chiude domenica.