F1: Imola prova a riprendersi Gp

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Imola rilancia la propria candidatura, al pari del Mugello, per ospitare un GP di Formula Uno. Ad annunciarlo è l'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari', rendendo noto "lo studio commissionato alla 'Dromo' di Jarno Zaffelli, società che ha appena vinto l'appalto per la progettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort". Lo studio è stato "sollecitato dalle autorità sportive nazionali", si è focalizzato "sul completamento dei lavori relativi alla struttura che ospita il corpo box, con la realizzazione delle hospitality relative al Paddock Club e alle tribune di servizio, avendo già la pista l'omologazione di Grado 1". Molto soddisfatto il presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, che ha sottolineato come "il grande lavoro svolto dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, nel mantenere la Formula Uno in Italia, potrebbe riaprire la possibilità anche al nostro Autodromo di rivedere i bolidi rossi e tutto il Circus sfrecciare sulle rive del Santerno".