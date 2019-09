Da cabaret a cinema, al via stagione TaG

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Cinquanta proposte tra prosa, musica, cinema, cabaret, teatro per ragazzi e dialettale: è il cartellone di TaG - Teatro a Granarolo, attivissima realtà del circondario bolognese giunta alla quarta esperienza, ulteriormente arricchitasi rispetto a quelle passate, col solito occhio di riguardo al sociale. La stagione, dal 19 ottobre al 24 aprile, curata da Cooperativa dello Spettacolo, ha come filo conduttore "l'antidoto all'indifferenza" con spettacoli dedicati alle vittime di incidenti sul lavoro, contro la violenza sulle donne, alla Giornata della Memoria, ai partigiani e ai deportati.

A proporli attori come Angela Malfitano e Francesca Mazza (7/12), Michela Murgia (18/1), Vito col suo omaggio a Cesare Zavattini (1/2), Lella Costa (15/2) Ascanio Celestini (14/3).

L'apertura, come di consueto ad ingresso gratuito, è affidata alla musica della MozartKinder, orchestra giovanile proveniente da Germania e Repubblica Ceca.