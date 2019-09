Pd: Festa Unità record, 350mila persone

(ANSA) - BOLOGNA, 9 SET - La Festa nazionale dell'Unità di Ravenna si chiude con numeri da record: 350mila (50mila in più rispetto allo scorso anno) sono le persone che hanno partecipato alla Festa, cinquemila solo ieri sera per la chiusura del segretario nazionale Nicola Zingaretti. Complessivamente sono stati 250 gli ospiti che hanno animato i 66 dibattiti e le 26 presentazioni di libri. Tutto esaurito, ogni sera, negli 11 ristoranti e bar della Festa: sono stati consumati 35 quintali di cappelletti, 50mila tra pizza fritta e piadine vendute, con oltre 100mila coperti in 18 sere.

"Un'esperienza di confronto e condivisione straordinaria", sottolinea Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito democratico.