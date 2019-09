Ferrari: svelata la F8 Spider

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 9 SET - Una nuova Rossa nata per essere il nuovo punto di riferimento tra le super sportive 'en plen air'. Altissime prestazioni, grande maneggevolezza, eccezionale dinamica di guida abbinata a comfort di bordo: è la Ferrari F8 Spider, l'ultima generazione di vettura scoperta svelata da Maranello, equipaggiata con il motore centrale-posteriore V8 più premiato di sempre.

La nuova spider del Cavallino prende spunto dalla berlinetta F8 Tributo anche se, in realtà, il progetto è indipendente e nasce in parallelo, attorno al tetto rigido ripiegabile, elemento cardine. E' dunque l'ultima realizzazione della linea di vetture V8 aperte iniziata con la 308 Gts nel 1977. Meno estrema della 488 Pista Spider, è però più sportiva della 488 Spider, auto che va a sostituire. E si basa sulla stessa unità, il motore 8 cilindri, che per quattro anni consecutivi, dal 2016 al 2019, ha ricevuto l'International Engine of the Year.