Ferrari: ecco la 812 Gts, spider V12

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 9 SET - Il Cavallino raddoppia.

Nel giorno dell'evento 'Universo Ferrari', e a poche ore dal lancio della F8 Spider, Maranello svela una seconda nuova Rossa, anche questa scoperta, ma a motore V12. E' soprattutto un ritorno, a 50 anni esatti dall'ultima spider 12 cilindri: si chiama Ferrari 812 Gts e con i suoi 800 cavalli è la spider di produzione di serie più potente sul mercato. La storia delle Ferrari V12 spider è costellata di modelli leggendari, a partire dalla 166 MM del 1948. L'ultima rappresentante è la 365 Gts4 del 1969, chiamata anche Daytona Spider per il trionfo alla 24 Ore di Daytona nel 1967. Da allora, l'architettura con motore V12 anteriore non era più stata proposta su una vettura spider di gamma, ma solo su modelli in edizione limitata. Ora, come la storia che l'ha preceduta, la 812 Gts mira a imporsi per prestazioni e esclusività.