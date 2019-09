Salvini: spero Pd-M5s alleati regionali

(ANSA) - CAORSO (PIACENZA), 8 SET - Matteo Salvini dice di non essere preoccupato di un'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle per le Regionali: "io mi auguro che lo facciano - ha detto, rispondendo a una domanda dei cronisti a Caorso (Piacenza) perché sarebbe ancora più chiaro che hanno finito la loro parabola come pezzettino della sinistra. Basta che lo dicano chiaramente, visto che si sono denunciati fino all'altro ieri". Il primo appuntamento è in Umbria il 27 ottobre. "Non dimentichiamo - ha aggiunto - che in Umbria si vota perché hanno arrestato un po' di uomini del Pd su denuncia dei cinque stelle.

Se dalle denunce passano all'inciucio anche in Emilia-Romagna io rido e vinciamo lo stesso. In Emilia Romagna si può vincere - ha aggiunto Salvini che era affiancato dalla candidata del centrodestra alla presidenza della regione Lucia Borgonzoni - la candidata a le idee chiare e quindi spero che gli alleati rimangano tali".