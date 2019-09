Ancora due vittime sulle strade d'Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 8 SET - Ancora due vittime sulle strade emiliane, in due incidenti stradali avvenuti ieri.

A Rubiera, nel Reggiano, come riporta la stampa locale, un uomo di 59 anni è morto ieri pomeriggio verso le 18. Mentre era in sella al suo scooter e stava rientrando a casa sotto un temporale, si è scontrato contro un'auto, il cui autista è rimasto illeso. E' morto sul colpo.

A Pontelangorino (Ferrara) la vittima è un uomo di 74 anni che, sempre ieri pomeriggio, ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva la strada provinciale 62. Forse per un malore, è andato a sbattere contro una casa. L'uomo aveva la patente scaduta da tempo.